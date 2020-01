Libanon får ny regering efter flere måneders protester

Libanons nye premierminister, Hassan Diab, siger, at regeringens ambitioner matcher demonstranternes.

Uroplagede Libanon har tirsdag aften dansk tid fået en ny regering efter flere måneders protester.

Det sker, en måned efter at Hassan Diab med opbakning fra Hizbollah-bevægelsen blev udpeget som ny premierminister for Libanon efter Saad Hariris afgang.

Hassan Diabs første opgave bliver at få styr på de mange protester og demonstranter, der har krævet Diabs afgang, samt den skrantende økonomi i landet.

I en tale tirsdag fortæller Diab, at hans fremmeste opgave bliver at møde demonstranternes krav.

- Det er en regering, der repræsenterer de forhåbninger, som demonstranterne har haft under de tre måneder lange protester over hele landet, siger Hassan Diab ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Regeringen vil stile efter at møde deres krav for et uafhængigt retssystem, for inddrivelsen af underslæb og for kampen mod ulovlig fortjeneste, siger han.

Hassan Diab har tidligere været undervisningsminister i en libanesisk regering, som ifølge demonstranterne var dybt korrupt.

Derudover er mange utilfredse med, at den shiamuslimske Hizbollah-bevægelse støtter hans udnævnelse som premierminister.

Det politiske dødvande, som Libanon har befundet sig i de seneste måneder, har skabt den værste økonomiske krise i landet siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Libanons nye finansminister, Ghazi Wazni, sagde efter regeringsdannelsen, at Libanon har brug for økonomisk hjælp udefra.

Han mener, at landet snart skal beslutte, hvad det gør med et obligationslån på 1,2 milliarder dollar, der udløber i marts.

- Regeringen skal tage stilling nu, for det gjorde den tidligere regering ikke. Den lukkede øjnene for euroobligationen, siger finansministeren.

- Vi har adskillige kriser, der er meget store og overgår med længder kriser i fortiden. Vi er på randen af sammenbrud, og hvis vi bliver ved sådan her, går vi bankerot, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

