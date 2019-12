Libanon overvejer at gøre et nyt forsøg med Hariri

Mandag drøfter præsidenten med Libanons partier, om Hariri skal genindsættes for at tackle en alvorlig krise.

Efter længere tid med demonstrationer og politisk krise i Libanon overvejer det mellemøstlige land nu, om den fungerende premierminister, Saad al-Hariri, igen skal have til opgave at danne en ny regering.

Det oplyser forretningsmanden Samir al-Khatib ifølge nyhedsbureauerne dpa og Reuters. Han har selv været kandidat til posten.

Khatib siger, at der er enighed blandt Libanons sunnimuslimske politikere og ledere om at bede Hariri indtage embedet igen.

Hariri trak sig ellers fra posten den 29. oktober på grund af de store demonstrationer mod påstået korruption i regeringen. Men han leder stadig en overgangsregering, indtil en ny premierminister er udpeget.

Demonstrationerne fortsætter imidlertid.

Libanon har hårdt brug for en regering til at tage fat på arbejdet med at tackle den økonomiske krise, landet befinder sig i.

Ifølge libanesisk lov skal premierministerposten besættes af en sunnimuslim. Præsidenten er kristen, mens parlamentsformanden er shiamuslim.

Libanons øverste sunnimuslimske leder, stormufti Abdul Latif Derian, bakker op om Hariri, siger Khatib.

Hariri har sagt, at han kun vil vende tilbage på posten som premierminister, hvis han kan lede en regering bestående af eksperter, der kan tage sig af den økonomiske krise og tiltrække udenlandsk støtte.

Den nuværende politiske krise i Libanon er den værste siden borgerkrigen i 1975-1990.

Lørdag udsendte Libanon en appel til blandt andet Frankrig, Egypten, Rusland og Saudi-Arabien. Landene blev bedt om at "hjælpe Libanon med at sikre kreditter til import" af fødevarer og andre nødvendigheder.

Mandag ventes præsident Michel Aoun at samle Libanons største partier for at se, om der er bred opbakning til at bede Hariri gøre et forsøg mere.

Der har ikke umiddelbart været en reaktion fra demonstranterne på nyheden om, at Hariri kan være på vej til at blive genindsat.

/ritzau/