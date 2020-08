Libanon tilbageholder 16 personer efter eksplosion i Beirut

Torsdag demonstrerer libanesere over regeringen efter eksplosion, der har kostet mindst 145 liv.

Libanesiske myndigheder har tilbageholdt 16 personer, efter at en kraftig eksplosion ramte Libanons hovedstad, Beirut, tirsdag.

Det skriver det statslige nyhedsbureau NNA torsdag ifølge Reuters.

NNA citerer dommer Fadi Akiki fra den føderale militærdomstol i Libanon.

Han siger, at myndighederne har forhørt mere end 18 havne- og toldmedarbejdere, der enten var ansvarlige for eller involveret i lageret på havnen, hvor eksplosionen fandt sted.

- 16 personer er tilbageholdt som led i efterforskningen, siger Fadi Akiki ifølge NNA.

Akiki sætter ikke navne på de tilbageholdte. Han siger desuden, at efterforskningen fortsat er i gang.

Mindst 145 mennesker er dræbt og over 5000 såret i eksplosionen.

Libanons regering har forklaret, at den voldsomme eksplosion blev udløst, da en brand antændte 2750 ton ammoniumnitrat, der blev opbevaret i en lagerbygning på havnen i Beirut.

Årsagen til eksplosionen er endnu uklar, men det er siden kommet frem, at de mange tons eksplosivt materiale blev opbevaret uforsvarligt.

Torsdag har libanesiske sikkerhedsstyrker affyret tåregas mod demonstranter, der er gået på gaden for at protestere mod landets regering.

Demonstranterne er vrede over, at en katastrofale eksplosion kunne finde sted midt i Beiruts centrum, hvilket for dem er et udtryk for regeringens inkompetence, skriver nyhedsbureauet AFP.

Protesten fandt sted i det centrale Beirut i en hærget gade, der fører til parlamentet.

Demonstranterne tændte ild, vandaliserede butikker og kastede sted mod politiet, skriver NNA ifølge AFP.

Eksplosionen skete på et tidspunkt, hvor Libanon er kastet ud i landets værste økonomiske og politiske krise siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Skaderne på den libanesiske hovedstad ventes at løbe op i mange milliarder kroner.

Libanons regering meddelte onsdag, at der indføres to ugers kriseberedskab i Beirut.

Op mod 300.000 mennesker er blevet hjemløse, anslår hovedstadens guvernør.

/ritzau/