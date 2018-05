Libanon vælger nyt parlament søndag

* Søndag stemmer libaneserne ved det første parlamentsvalg siden 2009.

* Der er 128 pladser i Libanons parlament. De er fordelt blandt landets religiøse grupperinger.

* Over 500 kandidater stiller op ved søndagens valg. Næsten hver tiende af dem er kvinde, hvilket er en usædvanlig høj andel. I 2009 var det blot 1,7 procent af kandidaterne, der var kvinder.

* For første gang kan libanesere i udlandet stemme, men her har kun lidt over 80.000 har ladet sig registrere som vælgere.

* Libanon er en fjerdedel så stort som Danmark og har omkring fem millioner indbyggere.

* Dertil kommer en million syrere, der er registreret af FN som flygtninge i Libanon.

* Ved dette valg er det imidlertid spørgsmål om blandt andet korruption og om landets valglov, der har domineret debatten.

Kilde: AP

/ritzau/