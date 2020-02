Libanons parlament støtter ny regering trods store protester

Der har tirsdag været store protester i Libanon, hvor parlamentet har erklæret sin støtte til ny regering.

Libanons nye regering har tidligt tirsdag aften efter en tillidsafstemning sikret sig støtte fra landets parlament.

Afstemningen blev afholdt, efter at der dagen igennem har været store protester fra demonstranter uden for parlamentet. Sikkerhedsstyrker har blandt andet benyttet sig af tåregas og vandkanoner mod demonstranterne.

63 ud af de 84 tilstedeværende parlamentsmedlemmer gav tirsdag deres støtte til premierminister Hassan Diabs nye regering.

Den relativt ukendte akademiker Hassan Diab fik i december til opgave at danne en regering i Libanon. Det skete, efter at den tidligere premierminister Saad al-Hariri blev tvunget til at gå på grund af pres fra demonstranter.

Demonstranterne mener dog ikke, at den nye regering møder deres krav og vil være i stand til at redde Libanons skrantende økonomi.

/ritzau/Reuters