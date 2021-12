Libanons præsident forudser yderligere seks-syv år i krise

Libanon har brug for yderligere seks-syv år til at komme ud af sin nuværende krise.

Det siger landets præsident, Michel Aoun, fredag.

Libanons økonomi har været i frit fald siden 2019, hvor en massiv gæld og et politisk dødvande skubbede landet ud i sin dybeste krise siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

- Vi har brug for seks-syv år til at komme ud af krisen, siger Michel Aoun i et tv-interview fredag.

Sidste år blev hovedstaden Beirut ramt af en voldsom eksplosion. Eksplosionen kostede over 200 mennesker livet og forværrede landets dybe økonomiske og politiske krise.

Flere tusinde mennesker blev kvæstet, og store dele af Beirut blev jævnet med jorden.

Tragedien har ført til et vanskeligt opgør om Libanons politiske kultur, da det har vist sig at være næsten umuligt at få placeret et ansvar for ulykken.

I november udtalte Libanons Hizbollah-leder, Sayyed Hassan Nasrallah, at Saudi-Arabien står bag Libanons krise, og at saudiaraberne ønsker en libanesisk borgerkrig.

- Saudi-Arabien arbejder på at få dets allierede i Libanon til at føre krig mod Hizbollah, sagde Nasrallah.

Ifølge Nasrallah straffer saudiaraberne Libanon for Saudi-Arabiens fejlslagne deltagelse i krigen i Yemen. Her støtter saudiaraberne regeringsstyrkers kamp mod iranskstøttede houthi-oprørere.

Hizbollah er en magtfuld shiamuslimsk milits, som støttes af Iran og Syrien. Hizbollah har i mange år haft en dominerende rolle i libanesisk politik.

Militsen kæmpede desuden på præsident Bashar al-Assads side i den blodige konflikt mellem Syriens styre og forskellige oprørsfraktioner.

De stærke politiske og religiøse spændinger i Libanon kan føre til en ny borgerkrig i landet.

Nasrallah udtalte i oktober, at hans Hizbollah-bevægelse har 100.000 "trænede og bevæbnede" krigere til rådighed. Udmeldingen kom i kølvandet på dødelige uroligheder i Beirut.

Her blev syv personer dræbt af skud, mens omkring 30 personer blev såret under en demonstration mod dommeren Tarek Bitar. Han leder efterforskningen af sidste års store eksplosion i Beirut.

