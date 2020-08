Libanons regering indfører krisetilstand i Beirut

Libanons regering indfører to ugers undtagelsestilstand i Beirut efter eksplosion.

Libanons regering har onsdag meddelt, at der indføres to ugers undtagelsestilstand i Beirut efter eksplosionen tirsdag.

Det siger landets informationsminister ved et tv-transmitteret pressemøde.

Meddelelsen kom samtidig med, at Libanons regering har besluttet, at ledende embedsmænd fra havnemyndighederne, som har haft ansvar for lagre og for kontrollen af dem siden 2014, skal sættes i husarrest.

Det står ikke klart, hvor mange embedsmænd, der er omfattet af beslutningen.

Der blev sendt hospitalsudstyr, medicin og felthospitaler til Beirut fra mange lande sammen med redningseksperter og sporhunde.

/ritzau/Reuters