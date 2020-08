Libanons udenrigsminister går af i protest mod regeringen

Libanon får ny udenrigsminister. Den afgåede advarer om, at Libanon er på vej til at blive en fejlslagen stat.

Libanons udenrigsminister, Nassif Hitti, har mandag indgivet sin afsked i protest mod regeringens håndtering af den alvorlige økonomiske krise i landet.

Han advarer om, at landet risikerer at blive en fejlslagen stat. Og han siger i en afskedssalut, at han ville ønske, at regeringen ville prioritere borgernes og landets interesser.

- Jeg gik ind i regeringen for at tjene én chef, som er Libanon, siger den 67-årige politiske veteran.

- Men jeg opdagede, at der i mit land er mange chefer og modstridende interesser, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hvis regeringen ikke arbejder i libanesernes interesse "for at redde dem, så vil båden - gud forbyde det - synke med alle om bord", skriver den afgåede minister i en udtalelse.

- Libanon i dag er ikke det samme, som vi elskede og ville have som et fyrtårn og en model. Libanon i dag er på vej til at blive en fejlslagen stat, mener Hitti.

En ny udenrigsminister er udpeget. Det er Charbel Wehbe, der hidtil har været diplomatisk rådgiver for præsident Michel Aoun.

Det lille mellemøstlige land har siden oktober sidste år været præget af omfattende demonstrationer.

Mange libanesere er vrede over stigende priser, høj arbejdsløshed, udbredt fattigdom og ikke mindst regeringens mangel på handling i forhold til den værste økonomiske krise i landet siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Landets valuta er styrtdykket. Næsten halvdelen af libaneserne lever nu i fattigdom, og over hver tredje er arbejdsløs.

Samtidig retter vreden sig mod myndigheder, som i libanesernes øjne er korrupte og mere optaget af sekteriske interesser end en fælles national vision.

Udenlandske långivere har gjort det klart, at der ikke kommer økonomisk hjælp, før Libanons regering gør noget ved blandt andet korruptionen i landet.

/ritzau/dpa