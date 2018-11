Liberal dommer i USA's højesteret er kørt på hospitalet

Den 85-årige dommer Ruth Bader Ginsburg er faldet i højesteret og har brækket tre ribben, oplyser AP.

Ruth Bader Ginsburg, den 85-årige liberale dommer i USA's højesteret, er blevet kørt på hospitalet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hun er faldet i højesteretten og har brækket tre ribben.

Der er mange spekulationer om, at hun vil blive den næste højesteretsdommer, der skal findes en afløser for.

Sker det, vil det blive tredje gang, at præsident Donald Trump får mulighed for at få godkendt en konservativ dommer til den meget magtfulde højesteret.

Senest skete det i sidste måned, da det under stor tumult i Senatet lykkedes at få godkendt dommeren Brett Kavanaugh. Dermed er fem ud af de ni dommere ved domstolen konservative jurister.

Højesteretsdommere er udpeget på livstid. Der har tidligere været gisninger om, at Ginsburg ønsker at træde tilbage på grund af alder og skrøbeligt helbred.

Demokraterne i USA satser på, at hun holder ud, indtil Trump er væk.

