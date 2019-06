Liberale i EU kasserer akronym og kalder sig Forny Europa

Det var ikke lige mit favoritord, siger gruppemedlem Morten Løkkegaard (V) om EU-liberales nye navn.

EU-Parlamentets liberale gruppe skifter navn fra Alde til Renew Europe (Forny Europa).

Det bekræfter gruppemedlem Morten Løkkegaard (V). Det er aftalt på et møde onsdag, men det er ikke formelt vedtaget af gruppen.

Den danske parlamentariker kalder det "et kompromis" efter en lang diskussion.

- Det var ikke lige mit favoritord, siger Løkkegaard, som mener, at der er nogle problemer med det.

Blandt andet er navnet, der skulle skiftes med tilslutningen fra den franske præsident Emmanuel Macrons politiske parti, for "kontrastfuldt og bagudskuende".

Venstre-politikeren mener dog, at Forny Europa er bedre end Alde, som var et akronym for "Alliancen af Liberale og Demokrater i Europa", der ifølge Løkkegaard var svært at afkode.

Den danske parlamentariker lagde nogle kræfter i at få tilføjet en eftersætning om at "inspirere til et frit og fair Europa", hvilket det også endte med.

- Det hegner meget godt ind, hvad vi gerne vil være. Det var afgørende for mig og for Venstre, at vi fik det med, siger Løkkegaard.

Også Radikale Venstre sidder i den liberale EU-gruppe.

