Liberalt spansk parti opgiver næste valg efter vælgerlussing

I Spanien har det liberale centrum-højreparti Ciudadanos besluttet ikke at stille op ved det kommende parlamentsvalg til juli.

Det oplyser partiet tirsdag i kølvandet på et svagt valg ved søndagens lokal- og regionalvalg i Spanien.

Målt på antal stemmer blev partiet i 2019 det femtestørste med 1,65 millioner stemmer.

Søndag blev Ciudadanos tæt på udraderet. Partiet mistede omkring 85 procent af sine pladser på lokalt plan.

Samtidig blev partiet ikke valgt i nogle af de 12 regioner, hvor der var valg søndag.

- Søndagens besked var meget klar. I dag ser spaniere ikke et alternativ i os, siger Ciudadanos' generalsekretær, Adrian Vazquez.

- Den mest intelligente måde at forsvare de liberale idéer er ikke at stille op ved det kommende parlamentsvalg.

Søndagens lokal- og regionalvalg i Spanien bød på fremgang til de borgerlige oppositionspartier og et tilbageslag for det socialdemokratiske regeringsparti, PSOE.

Dagen efter lokal- og regionalvalget udskrev premierminister Pedro Sánchez valg til parlamentet i utide.

- Selv om gårsdagens valg havde et lokalt og regionalt sigte, sender det et budskab, der går udover det. Det er derfor, at jeg som premierminister og PSOE's generalsekretær påtager mig et personligt ansvar for resultatet, sagde Sánchez mandag.

Valget skal afholdes 23. juli.

Ifølge Ciudadanos' Adrian Vazquez agter det liberale parti altså at sidde over 23. juli. Men det slutter ikke her.

- Vi stiller måske ikke op ved dette valg, men vi giver ikke op, siger Vazquez.

Søndag var ikke første gang, at vælgerne gav Ciudadanos en lussing. Ved det seneste valg til det spanske parlament i november 2019 tabte Ciudadanos 47 af sine 57 pladser i underhuset i det spanske parlament.

Ciudadanos blev første gang valgt til det spanske parlament i 2015. Her fik partiet 40 pladser.

Vælgerflugten fra Ciudadanos har særligt været til fordel for det konservative PP, der er landets største oppositionsparti.

Søndag oplevede PP fremgang ved lokal- og regionalvalgene. Her blev overhalede de PSOE og blev det største parti på landsplan i Spanien.

