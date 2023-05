Libyen dømmer 23 formodede IS-krigere til døden

En domstol i Libyen har mandag dømt 23 mennesker til døden og idømt 14 andre fængsel på livstid for at have kæmpet for Islamisk Stat.

Den yderliggående bevægelse får blandt andet skyld for at stå bag et angreb på kristne egyptere, som blev halshugget i Libyen og brugt i Islamisk Stats propagandavideoer.

Jihadisterne indtog også den libyske kystby Sirte i 2015. Her og i det østlige Libyen sad de tungt på magten i et års tid, indtil de blev nedkæmpet af styrker fra landets samlingsregering.

Ud over de i alt 37 personer, der er dømt til døden eller har fået livstidsdomme, har yderligere 14 anklagede fået fængselsstraffe på mellem tre og 12 år.

Fem anklagede blev frifundet, mens tre andre døde, inden sagen kom for retten.

De anklagede var libyere, sudanere og palæstinensere, skriver nyhedsbureauet AFP.

De har siddet varetægtsfængslet siden 2016 på anklager om drab og om at have sluttet sig til en terrorgruppe.

Da dommene blev læst op mandag, var adskillige familiemedlemmer til forsvundne personer til stede i retssalen i byen Misrata.

Flere af dem brød sammen i gråd, jublede eller råbte "Gud er størst", da dommene blev afsagt.

Fawzia Arhuma mistede sin søn, som blev dræbt af Islamisk Stat, da gruppen indtog Sirte i 2015. Hun erklærer sig tilfreds med, at flere af de anklagede er dømt til døden.

- I dag fik min søn mig til at holde mit hoved højt. I dag kunne jeg begrave min søn, siger hun til nyhedsbureauet Reuters.

De dømte er de første af i alt 320 mennesker, der er anklaget for at have kæmpet for eller sammen med Islamisk Stat i den kaotiske tid, der fulgte efter den libyske leder Moammar Gaddafis fald i 2011.

Den libyske gren var en af Islamisk Stats stærkeste styrker udenfor Irak og Syrien, hvor den militante bevægelse først indtog store landområder.

