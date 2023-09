Libyen kræver otte embedsmænd anholdt efter katastrofe

Libyens statsadvokat kræver otte embedsmænd anholdt i forbindelse med katastrofale oversvømmelser, der har dræbt tusindvis.

Det fremgår af en meddelelse fra anklagerens kontor mandag.

Anholdelserne sker som led i en undersøgelse af, hvad der førte til oversvømmelserne tidligere på måneden.

Embedsmændene mistænkes for "dårlig forvaltning" og uagtsomhed. De personer, som kræves anholdt, er eller har været ansat i myndighedskontorer med ansvar for vandressourcer og dæmninger.

Store vandmængder, som ifølge øjenvidner nærmest mindede om en tsunami, skyllede 10. september ind over havnebyen Derna i det østlige Libyen i kølvandet på en storm.

Det skete, efter at to dæmninger kollapsede.

I forbindelse med undersøgelsen, som begyndte for over en uge siden, sagde statsadvokat al-Seddik al-Sur, at de to dæmninger havde haft revner siden 1998.

I 2010 begyndte et tyrkisk selskab at udbedre skaderne. Men arbejdet blev stoppet efter nogle få måneder, da en revolution blussede op i 2011. Arbejdet blev aldrig genoptaget.

Det officielle dødstal efter oversvømmelser i byen Derna nåede i weekenden over 3800.

Antallet af døde kan dog være langt højere.

Embedsmænd arbejder stadig med at få overblik over antallet af uregistrerede begravelser i dagene umiddelbart efter oversvømmelserne samt de savnede.

Mange døde menes at være blevet taget af vandmasserne ud i havet. Andre menes at befinde sig under de murbrokker, der ligger over hele kvarterer i Derna.

/ritzau/AFP