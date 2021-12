Libyens valgkomité udskyder præsidentvalg i sidste øjeblik

Valgkomitéen i Libyens parlament siger i en erklæring onsdag, at det er umuligt at holde præsidentvalg i landet juleaftensdag som planlagt.

Det er et stort tilbageslag for de mange internationale bestræbelser, der længe har kæmpet for at holde valg i det splittede Libyen. Der foreslås i stedet et præsidentvalg 24. januar.

Valgkomitéen henviser til tekniske og juridiske problemer i sin erklæring, som skaber tvivl om hele fredsprocessen. Blandt andet har der været stridigheder om flere personers valgbarhed.

Sikkerhedssituationen i Libyens hovedstad, Tripoli, er bekymrende, siger FN's mission i landet (Unsmil).

- Den nuværende mobilisering af styrker med tilknytning til forskellige grupper skaber spændinger og øger risikoen for sammenstød, der kan eskalere og blive en konflikt, sagde Unsmil tirsdag ifølge dpa.

Præsidentvalget i Libyen skulle efter planen afholdes 24. december. Det er en del af en FN-støttet plan om at gøre en ende på ti års kaos i det krigshærgede land. Valget bliver af iagttagere set som altafgørende i forhold til at bringe noget stabilitet til landet.

Blandt de mest kontroversielle præsidentkandidater er militærlederen Khalifa Haftar.

Også premierminister for overgangsregeringen Abdulhamid al-Dbeibah stiller op. Det samme gør Saif al-Islam Gaddafi, som er søn af Libyens mangeårige, nu afdøde leder Muammar Gaddafi.

Saif al-Islam Gaddafi stiller op, selv om han er eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol (ICC) og tidligere er blevet beskyldt for at have begået krigsforbrydelser.

- Hver eneste fraktion i Libyen har et problem med en af disse tre kandidater, siger Claudia Gazzini til AFP. Hun arbejder som Libyen-ekspert hos tænketanken International Crisis Group.

