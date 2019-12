Libysk oprørsleder sender sine styrker mod Tripoli

Oprørslederen Khalifa Haftar siger på Al Arabiya tv, at hans styrker står over for afgørende slag om Tripoli.

Den libyske oprørsleder Khalifa Haftar, som har base i det østlige Libyen, opfordrer i en tv-tale torsdag sine styrker til at gå ind i de centrale dele af hovedstaden Tripoli.

Haftar siger i en tale på Al Arabiya tv, at hans styrker står over for "det endelige slag" om Libyens hovedstad.

Haftar indledte i april en offensiv mod Tripoli, men hans styrker blev standset i forstæderne til hovedstaden.

Tripoli kontrolleres af den internationalt anerkendte samlingsregering (GNA).

Den amerikanske general Stephen Townsend, som leder USA's Afrika-kommando, sagde i sidste uge, at han er dybt bekymret over Ruslands forstærkede rolle i Libyen. Han siger, at russiske lejesoldater er direkte ansvarlige for tiltagende kampe, blodsudgydelser og ødelæggelser omkring Tripoli.

Ifølge amerikanske vurderinger var det enten private russiske lejesoldater eller Haftars oprørsbevægelse, den såkaldte Libyske Nationalhær, som nedskød en amerikansk drone i Libyen sidst i november.

Rusland afviser, at det anvender lejesoldater i udenlandske militære operationer.

Haftar hævder, at han kæmper for at befri Tripoli for væbnede grupper, som han hævder er mere eller mindre islamistiske. Han har fået støtte af Egypten og De Forenede Arabiske Emirater samt russiske lejesoldater.

Frederic Wehrey, som er tilknyttet den amerikanske tænketank Carnegie Endowment for International Peace, siger, at russerne bidrager med avancerede våben og præcisionsskytter, som har styrket moralen i Haftars styrker.

- Haftar har fået en virkelig teknologisk fordel, siger Wehrey, som for nylig opholdt sig i Libyen.

Over 200 civile er blevet dræbt og over 128.000 er blevet fordrevet fra deres hjem siden april, viser tal fra FN.

/ritzau/Reuters