Libysk premierministers bolig angrebet med panserværnsvåben

Den libyske premierministers bolig er søndag blevet angrebet med skulderbårne panserværnsvåben (RPG'er).

Der er ingen døde efter angrebet, siger en libysk minister til nyhedsbureauet Reuters.

Ministeren, som ønsker at være anonym, bekræfter i en meddelelse til Reuters, at angrebet udelukkende medførte skader på boligen. Ministeren kommer ikke med yderligere detaljer om angrebet.

To indbyggere siger, at de hørte enorme eksplosioner i nabolaget Hay Andalus i hovedstaden Tripoli nær premierministeren Abdulhamid al-Dbeibahs bolig.

Artiklen fortsætter under annoncen

En anden indbygger siger, at der efter eksplosionerne ankom et massivt opbud af køretøjer med sikkerhedsfolk til området.

Libyen har siden et Nato-støttet oprør i 2011 været præget af uroligheder. I 2014 delte landet sig i en østlig og en vestlig fraktion med rivaliserende regeringer.

Al-Dbeibahs FN-støttede samlingsregering har været indsat i landet siden 2021.

Men den udfordrende regering i øst, som ledes af den tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha, ophørte med at anerkende samlingsregeringens legitimitet i slutningen af samme år.

Bashagha har støtte fra Libyens parlament og krigsherren Khalifa Haftar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bashagha mener, at samlingsregeringens mandat er udløbet. Men han har indtil videre ikke kunnet få lov til at overtage regeringsmagten, fordi al-Dbeibah kun vil overdrage magten til en regering, der udspringer af et valg.

Tidligt i marts sagde tre centrale ledere, at de var blevet enige om "nødvendigheden" af at skabe en ny samlet regering, som kan holde opsyn med de længe ventede valg.

Al-Dbeibah har svoret, at han ikke vil afgive magten til en ny regering uden nationale valg.

Libyen har været præget af uroligheder, siden landets mangeårige leder Muammar Gaddafi blev væltet i 2011 og siden dræbt.

/ritzau/Reuters