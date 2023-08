Libyske gader står i brand efter usædvanligt møde med Israel

Der har natten til mandag været store protester i Libyen, og der er udbrudt brand flere steder i landets hovedstad, Tripoli.

Uroen er opstået, efter at landets udenrigsminister, Najla Mangoush, har holdt et møde med Israels udenrigsminister, Eli Cohen.

Libyen har ingen formelle diplomatiske relationer til Israel.

Desuden støtter Libyen palæstinensernes sag i den langstrakte konflikt med Israel. Det skriver det britiske medie BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor er højtstående møder mellem de to lande usædvanlige.

Den libyske udenrigsminister er blevet suspenderet af Libyens premierminister, Abdul-Hamid Dbeibeh, som følge af mødet. Det skriver nyhedsportalen al-Wasat Gate ifølge nyhedsbureauet dpa.

Libyens udenrigsministerium har udtalt, at der ikke har været tale om et formelt møde med den israelske udenrigsminister.

Der skal i stedet have været afholdt et "afslappet, ikke-officielt og ikke forhåndsarrangeret møde" mellem de to ministre i Rom.

En unavngiven embedsmand fra Israel siger mandag, at mødet mellem ministrene var blevet aftalt på forhånd "på højeste niveau" fra libysk side og varede over en time. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke uddybet, hvem der var med til at arrangere mødet.

En libysk lov fra 1957 siger, at det er ulovligt at forhandle med Israel. Brydes loven, kan man straffes med op til ni års fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billeder fra Libyen viser flere demonstranter brænde dæk af i hovedstadens gader. Der bliver også brændt israelske flag af.

Libyen har generelt været præget af stor uro siden Det Arabiske Forår i 2011 og afsættelsen af landets mangeårige leder Muammar Gaddafi.

Siden dengang har skiftende regeringer haft magten. Både politisk og militært blev landet delt op i to fraktioner i 2014.

I vest havde Libyan National Army (LNA) kontrollen. I øst var det den internationalt anerkendte samlingsregering Government of National Accord (GNA), der fik magten. Sidstnævnte havde hovedsæde i Tripoli.

Fra april 2019 og over et år frem var de i væbnet konflikt med hinanden.

I februar 2021 blev der nedsat en ny midlertidig regering i Tripoli. Efter planen skulle der afholdes præsidentvalg i slutningen af 2021 og parlamentsvalg i begyndelsen af 2022. Men de blev aflyst.

/ritzau/dpa