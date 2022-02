Lig dukker stadig op en uge efter kraftig regn i Brasilien

Dødstallet efter oversvømmelser og jordskred i den historiske by Petrópolis i Brasilien er steget til over 200.

Det oplyser politiet onsdag lokal tid.

Selv om det er mere end en uge siden, at kraftig regn udløste oversvømmelserne, finder myndighederne i byen fortsat lig efter stormen.

Omkring 51 mennesker er fortsat savnet. Men det tal forventes at falde, efterhånden som ligene bliver identificeret, og familierne bliver genforenet, oplyser politiet.

Blandt de i alt 204 døde, der er blevet fundet, er 188 blevet identificeret onsdag, oplyser politiet i delstaten Rio de Janeiro, hvor Petrópolis ligger.

Omkring 800 mennesker er blevet indkvarteret i nødcentre, efter at oversvømmelserne og jordskred har ødelagt deres hjem.

Regnen 15. februar forvandlede gaderne i den historiske brasilianske by til voldsomme floder, der tog biler, træer og jord med sig.

Sidste uges uvejr i Brasilien var det seneste i en række af dødelige storme, der har ramt landet. Eksperter mener, at klimaforandringer har været med til at forværre naturkatastroferne.

I de seneste tre måneder er mere end 250 mennesker døde i voldsomme regnbyger, primært i den sydøstlige delstat São Paulo og den nordøstlige delstat Bahia samt Petrópolis i Rio de Janeiro.

Petrópolis ligger cirka 68 kilometer nord for millionbyen Rio de Janeiro i et bjergrigt område. Byen er kendt for at være stedet, hvor Brasiliens sidste kejser, Pedro II, er begravet.

Brandvæsnet i Rio de Janeiro har tidligere oplyst, at området omkring Petrópolis tirsdag i sidste uge fik næsten 25,8 centimeter regn på tre timer. Det var lige så meget som de seneste 30 dage tilsammen.

/ritzau/AFP