Lig i massegrave i Izjum fundet med hænderne bundet

Flere af de mange dræbte, der er ved at blive udgravet fra massegrave ved byen Izjum i Ukraine, er bundet på hænderne.

Det siger guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er på det sted, hvor folk er begravet i massevis, civile er begravet her, og ifølge vores oplysninger viser de alle tegn på at have lidt en voldsom død, siger guvernøren.

- Der er lig med hænderne bundet bagpå, siger han.

En journalist fra nyhedsbureauet AFP bekræfter at have set mindst ét offer med bundne hænder. Det er ikke umiddelbart klart, om der er tale om en civil, eller om vedkommende bar militæruniform.

Massegravene er ved at blive udgravet af ukrainsk politi og retsmedicinere.

Det sker i et område i det nordøstlige Ukraine, som inden for de seneste dage er blevet generobret af ukrainske styrker. Indtil da var områderne under russisk kontrol.

En rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj siger ifølge AFP, at der er fundet mindst 450 lig i skovene udenfor Izjum.

De fleste af de dræbte er civile, siger flere embedsmænd til nyhedsbureauet Reuters.

I skoven er mænd i hvide dragter i færd med at grave de døde ud af de mange massegrave.

Blandt træerne er der stillet omkring 200 trækors op. På jorden ligger der omkring 20 hvide ligposer.

Ukrainske embedsmænd siger, at der desuden er fundet ti steder, som de betegner som "torturcentre", efter at Kharkiv-regionen blev generobret.

- I de besatte områder har terror, vold, tortur og massedrab fundet sted i månedsvis, siger politichef Igor Klymenko ifølge AFP.

Præsident Zelenskyj beskylder russiske soldater for at have begået krigsforbrydelser mod civile i Izjum.

Indtil for nylig havde russiske styrker kontrol med byen og det omkringliggende område.

Ukrainske styrker har i en hurtig modoffensiv befriet en lang række byer i det østlige Ukraine.

Rusland afviser, at landets soldater står bag de påståede krigsforbrydelser.

Lederen af det prorussiske styre, Vitalij Ganchev, der flygtede fra området i sidste uge, siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at ukrainske styrker selv står bag drabene og forsøger at give Rusland skylden.

/ritzau/