Likvidering af iransk general splitter amerikanske politikere

Amerikansk angreb i Bagdad får opbakning fra republikanere, mens demokrater advarer om konsekvenser.

Republikanske lovgivere i USA udtrykker stærk støtte til præsident Donald Trump, efter at et amerikansk angreb i Irak har dræbt den iranske kommandant Qassem Soleimani.

Samtidig lyder der fra demokrater kritik af, at præsidenten ikke på forhånd orienterede Kongressen om raketangrebet i Bagdad. De advarer om, at det kan få vidtgående konsekvenser for USA's sikkerhed.

Soleimani var leder af en elitestyrke i Irans revolutionsgarde. Han blev af mange iranere set som landets mest indflydelsesrige leder efter Irans religiøse leder, Ali Khamenei.

Opbakningen til angrebet fra politikere på højrefløjen i USA står i skarp kontrast til reaktioner fra demokratiske politikere. De kritiserer præsidenten, og det understreger på ny den polarisering, der er i USA forud for præsidentvalget senere i år.

- Med beslutsomhed og styrke ramte vi lederen (Soleimani red.) for dem, som angriber vores suveræne amerikanske territorier, siger den ledende republikaner i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

- Wow, prisen for at dræbe og såre amerikanere er lige steget drastisk, skriver den republikanske senator Lindsey Graham på Twitter.

Angrebet i Bagdad fredag kom, efter at proiranske demonstranter i sidste uge belejrede USA's ambassade i Irak. Det var en reaktion på et amerikansk luftangreb mod en fraktion af den proiranske milits Hashed al-Shaabi.

Ifølge USA var fredagens angreb svar på et raketangreb, som få dage forinden havde dræbt en amerikaner.

Fra demokrater i USA lyder der kritik af, at Kongressen ikke på forhånd var orienteret om angrebet.

Nok havde Qassem Soleimani "blod fra amerikanere på sine hænder", siger udenrigsudvalgets formand i Repræsentanternes Hus, Eliot Engel, men Trump havde pligt til at rådføre sig med Kongressen, mener han.

Tidligere demokratisk vicepræsident Joe Biden der forsøger at blive USA's næste præsident, mener, at Trump har "kastet en stang dynamit ned i en krudttønde".

- Iran vil bestemt svare igen. Vi kan være på kanten af en større konflikt hen over Mellemøsten, mener han.

Andrew Yang, en anden demokratisk udfordrer til præsidentposten, mener, at det varsler en mere dyster fremtid.

- Krig mod Iran er det sidste, vi behøver, og det er ikke med det amerikanske folks gode vilje, skriver han på Twitter.

