Lille fly styrter i Norge og to omkomne er bjærget i havet

Et fly med to personer styrtede i havet umiddelbart efter afgang. De omkom, og de er bjærget af redningsskib.

To personer er søndag aften omkommet i et flystyrt ved Svolvær på Lofoten i Norge, bekræfter politiets indsatsleder Line Lysvoll.

- Et lille fly med to personer om bord er havareret, kort efter at det var lettet fra lufthavnen. Redningsskibet "Sundt Flyer" har fundet to personer i havet, meddeler redningscentralen ifølge avisen Lofotposten.

De omkomne er ifølge redningscentralen bragt til Svolvær, hvor en ambulancehelikopter og Sea King-helikopter venter.

Centralen fik melding om hændelsen klokken 20.35.

/ritzau/NTB