Lille fly styrter ned på gade i Malaysia - ti meldes dræbt

Mindst ti personer har mistet livet i et flystyrt i Malaysia.

Det lille fly med otte mennesker om bord styrtede ned på en gade i staten Selangor, hvor det ramte to personer i trafikken.

- For nu kan jeg sige, at mindst ti mennesker blev dræbt ved flystyrtet.

- To personer i trafikken - en i en bil og en på en motorcykel - blev dræbt ligesom de otte personer om bord på flyet, siger Mohamad Iqbal Ibrahim, den lokale politichef.

Malaysia flymyndigheder har bekræftet, at der var otte mennesker om bord på flyet. To var en del af besætningen, mens de resterende seks var passagerer.

Flymyndigheden har foreløbig ikke bekræftet nogen dødsfald.

Flyet var på vej fra den malaysiske ø Langkawi til en lufthavn vest for landets hovedstad, Kuala Lumpur.

Myndigheder skal nu undersøge omstændighederne bag flystyrtet nærmere.

Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, et tidligere medlem af Malaysias luftvåben, siger, at han så flyet flyve mærkeligt rundt.

- Ikke lang tid derefter hørte jeg et stort brag.

- Jeg skyndte mig hen til stedet og så vragene fra flyet. Jeg så også et menneskelig, der brændte. Jeg kunne ikke gøre noget, siger han.

Andre vidner siger, at de så det lille fly gå i brand, da det ramte jorden i et område, hvor der er et miks af boliger og fabrikker.

/ritzau/AFP