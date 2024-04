Lille jordskælv rammer New York

Et jordskælv, der er opgjort til 4,8, har fredag ramt nær byen New York, oplyser USA's Geologiske Undersøgelse (USGS).

Det har fået bygninger til at svaje, og borgere er blevet overrasket, for det er sjældent, at der er jordrystelser i området.

Ingen er tilsyneladende kommet til skade ved jordskælvet.

Skælvets epicenter var nær Whitehouse Station, som ligger i delstaten New Jersey vest for New York City.

Folk fra Pennsylvania til Massachusetts meder, at de har kunnet mærke rystelserne, men det er et jordskælv i mindre målestok.

USA's luftfartsmyndigheder oplyser, at jordskælvet har medført forsinkelser i områdets lufthavne på mellem 30 og 45 minutter. Nogle fly undervejs til New York er blevet omdirigeret.

Den meget travle Holland Tunnel, der er en af de tre overgange ved Hudsonfloden, som forbinder New Jersey og New York City, blev midlertidigt lukket for at blive inspiceret for eventuelle skader.

/ritzau/Reuters