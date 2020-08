Lille ngo i Berlin hjælper russiske systemkritikere ud

Cinema for Peace Foundation fik Navalnyj ud af Rusland og hentede også et Pussy Riot-medlem ud i 2018.

Da den fremtrædende russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj blev alvorligt syg af en mulig forgiftning, var det en lille organisation i Berlin, der formåede at få ham til Tyskland fra det hospital i Sibirien, hvor han lå i koma.

Ngo'en, Cinema for Peace Foundation, fik arrangeret, at et ambulancefly hentede Navalnyj fra hospitalet i Omsk. Lørdag landede flyet i den tyske hovedstad, hvor Navalnyj nu modtager behandling på Charité-hospitalet.

Aktivisterne i ngo'en mente, at det var afgørende at få undersøgt Navalnyj i udlandet. Russiske læger havde i første omgang sagt, at Navalnyjs sygdom kunne skyldes hans niveau af blodsukker.

Stifteren af Cinema for Peace Foundation, Jaka Bizilj, siger til tyske medier, at flytransporten og det lægehold, der var om bord, er betalt med private donationer.

Det er ikke første gang, at ngo'en henter en tilsyneladende forgiftet russisk systemkritiker til Tyskland.

I 2018 sørgede organisationen for, at Pjotr Versilov, der var en del af den russiske gruppe Pussy Riot, kom i behandling i Berlin, efter at han fik symptomer på at være forgiftet.

Det var Versilov, der bad Cinema for Peace Foundation om hjælp til at få Navalnyj til Tyskland, oplyser ngo'en.

- Vi arbejdede hele natten på at gøre den flyvning mulig, sagde Bizilj på en pressekonference fredag.

Ifølge ngo'ens egen hjemmeside blev Cinema for Peace Foundation grundlagt af Jaka Bizilj efter angrebene på USA den 11. september 2001.

Hans mål var "via film at yde indflydelse på opfattelsen af og løsningerne på sociale, politiske og humanitære udfordringer". Særligt ville han kæmpe mod krig og terror, lød det.

Siden 2002 har organisationen årligt holdt en filmfestival. Her bliver der vist film, der promoverer fred og retfærdighed. Hollywood-kendisser og toppolitikere har tidligere været på deltagerlisten.

Men trods den humanitære indsats har Cinema for Peace Foundation også fået kritik.

Nok er ngo'en åben om, hvem der får økonomisk støtte fra den. Men der er ikke samme åbenhed om, hvem dens donorer er.

Den tyske avis Tageszeitung bragte i 2015 en kommentar, hvor organisationen blev beskyldt for at skræmme journalister, der skrev kritisk om den.

- De kæmper indædt for meningsfrihed, så længe alle har den samme mening som dem, lød det blandt andet i kommentaren.

Tilsyneladende har ngo'en også et godt forhold til den tyske Springer-koncern. Den udgiver blandt andet avisen Bild.

I hvert fald havde avisen tilsyneladende god adgang til oplysninger om flytningen af både Navalnyj og Versilov.

/ritzau/AFP