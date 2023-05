Limousine-chef dømt skyldig i fødselsdagsulykke med 20 dræbte

Chefen i et amerikansk limousinefirma blev onsdag fundet skyldig i drab af anden grad af 20 personer, som i 2018 døde i en trafikulykke.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trafikulykken skete i delstaten New York og er en af de dødeligste i USA de seneste to årtier.

Alle 17 personer i selskabets limousine døde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det samme gjorde chaufføren og to passagerer i en bil, der befandt sig på en parkeringsplads, da limousinen kørte ind i dem.

Selskabets limousine havde dumpet et syn, og chaufføren kørte ifølge AFP tilsyneladende forbi et stopskilt uden at stoppe.

I 2020 konkluderede USA's svar på Vejdirektoratet ifølge avisen The New York Times, at limousinens bremsesystem ikke fungerede.

Det førte til, at limousinen på vej ned ad en bakke nåede over 160 kilometer i timen på vej mod en krydsende landevej.

Desuden havde chaufføren ikke den rette tilladelse til at køre limousinen.

Blandt passagererne i limousinen var fire søstre, hvoraf den ene på dagen for ulykken fejrede sin fødselsdag.

Den knap 10 meter lange limousine fragtede ifølge The New York Times de unge venner og familiemedlemmer til netop hendes fødselsdagsfest.

Nauman Hussain, en chef i selskabet Prestige Limousine, står ifølge medierne til at få op mod 15 års fængsel for 20 tilfælde af drab af anden grad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Strafudmålingen ventes at finde sted 31. maj.

Domsafsigelsen blev modtaget med skrig og gråd af nogle af ofrenes pårørende.

Nauman Hussains forsvarer fortæller ifølge AFP, at hans hjerte er knust over de involverede i ulykken.

Han er efter domsafsigelsen blevet taget i politiets varetægt.

Og at se Nauman Hussain blive ført væk i håndjern "gav mig en eller anden form for retfærdighed", lyder det ifølge AFP fra faren til en af ofrene efter dommen.

Drab af anden grad er ifølge den amerikanske tænketank Justitia i USA generelt defineret som forsætligt drab uden overlæg.

/ritzau/