Lisa Marie Presley døde af obstruktion i tyndtarmen

Lisa Marie Presley, rocksangeren Elvis Presleys eneste datter, døde tidligere i år i en alder af 54 år som følge af en obstruktion i tyndtarmen.

Det fortæller den ledende offentlige retsmediciner i Los Angeles amt fredag.

Lisa Marie Presley, der selv var sanger og sangskriver, blev overført til hospitalet, efter at hun angiveligt led et hjertestop.

Hun døde 12. januar.

Tarmobstruktionen var ifølge retsmedicineren en forsinket bivirkning af en vægttabsoperation.

Han fortæller yderligere, at hun havde et problem med at overmedicinere sig selv, hvor hun, efter at efter at have glemt at hun havde taget sin medicin, tog nye doser.

Toksikologirapporten viser yderligere, at hun havde "terapeutiske mængder" af det smertestillende stof oxycodon og andet medicin i blodet, som dog ikke var bidragende faktorer i forhold til hendes død.

Blot to dage forinden sin død havde hun været til Golden Globes med sin mor og skuespilleren Austin Butler, der spiller hovedrollen i filmen "Elvis".

Her vandt den 31-årige Butler prisen for bedste skuespiller for sin præstation som Elvis Presley i Baz Luhrmanns biografiske film om kongen af rock'n'roll.

Lisa Marie Presley kom til verden i Memphis i delstaten Tennessee den 1. februar 1968. Præcis ni måneder efter forældrenes bryllup.

Dengang havde hendes far godt gang i sin karriere, men Lisa Marie Presley og resten af verden fik ikke glæde af ham særlig længe. I august 1977 blev han fundet død i sit hjem, Graceland, i Memphis.

Lisa Marie Presley levede et liv med megen tumult og stjernestøv.

Hun forsøgte at gå i sin fars fodspor som musiker. Hun opnåede nogen succes, men ikke i nærheden af sin berømte fars.

I løbet af sin karriere udgav Lisa Marie Presley tre album.

Hun efterlod sig tre døtre, skuespilleren Riley Keough og de 14-årige tvillinger Finley og Harper Lockwood.

/ritzau/Reuters