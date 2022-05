Litauen lukker for russisk olie og el

I starten af april blev Litauen det første europæiske land, som stoppede med at importere russisk naturgas.

Og søndag bliver der ligeledes lukket for oliehanerne og elimporten.

Det oplyser det litauiske energiministerium ifølge det danske erhvervsmedie Finans.

Dainus Kreivys, som er landets energiminister, kaldet det et vigtigt skridt mod energiuafhængighed.

- Men det er også et udtryk for vores solidaritet med Ukraine. Vi bliver nødt til at stoppe med at finansiere den russiske krigsmaskine, siger han.

Litauen fik i mange år russisk naturgas gennem en gasledning, som løb fra Rusland ned igennem Baltikum og videre til den russiske enklave Kaliningrad, som ligger mellem Litauen og Polen.

Fremover skal naturgassen komme ind via skibe.

Naturgas bliver flydende, når det køles ned til ekstreme temperaturer, og dermed kan det transporteres ind i tønder på skibe fra eksempelvis USA.

Desuden er der åbnet en naturgasledning mellem Polen og de baltiske lande, skriver det tyske medie Deutsche Welle ifølge Finans.

Rusland har før truet med og gjort alvor af at lukke gashanerne til europæiske lande.

I slutningen af april meddelte det russiske gasselskab Gazprom, at Polen og Bulgarien ikke længere vil få leveret gas.

Forklaringen var, at de to lande ikke ville betale for gassen i rubler.

Lørdag stoppede Rusland også med at levere naturgas til Finland af samme årsag.

Det russiske træk kommer dog også lige i hælene på, at Finland i denne uge indgav sin ansøgning om medlemskab af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

