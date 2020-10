Litauens centrum-højre opposition venter sejr

Oppositionen, som består af Fædrelandsforbundet og Litauens Kristelige Demokrater, synes at have vundet terræn blandt den baltiske stats knap 2,5 millioner vælgere.

Litauen holder søndag den anden og sidste runde af et parlamentsvalg, som er blevet overskygget af coronapandemien.

Oppositionen, som består af Fædrelandsforbundet og Litauens Kristelige Demokrater, vandt første valgrunde den 11. oktober og venter at vinde regeringsmagten.

I valgkampen har den konservative opposition især kritiseret den regerende centrum-venstre koalitions håndtering af coronakrisen.

Ved den første valgrunde den 11. oktober klarede den konservative Hjemlands-Union, der har rod i landets gamle anti-sovjetiske bevægelse, sig klart bedre end regeringen, som består af Den regerende Union af Landmænd og De Grønne.

I den seneste tid er der registret rekordmange nye corona-smitteitilfælde i landet. Men antallet af corona-relaterede dødsfald ligger under gennemsnittet i EU, og Litauens økonomi har klaret sig relativt godt.

Under valgkampen har premierminister Saulius Skvernelis lovet statslige nationale apoteker og en årlig bonus til pensionister.

Den 50-årige Skvernelis, som er tidligere politichef, har stået i spidsen for omfattende reformer rettet mod korruption og dårlige veje, hvilket tidligere har sikret ham stor opbakning i fattige områder og blandt ældre vælgere.

Han har skabt sig en platform som et centrum-venstre-alternativ til de erhvervsvenlige og politisk elitære partier på højrefløjen. Men ved sidste år præsidentvalg fik han kun en tredjeplads med 20 procent af stemmerne.

Han tabte til to centrumhøjre kandidater. Ledende liberale politikere beskylder ham for arrogance. Skvernelis er gift og far til to.

Hans vigtigste rival ved valget er den konservative økonom Ingrida Simonyte, som blev nummer to ved præsidentvalget sidste år. Hun er populær for hendes håndtering af landets økonomi under finanskrisen i 2009.

Den 45-årige konservative politiker er ligesom den siddende regeringsleder en stærk EU-tilhænger. Hun er især populær blandt unge og er kendt som en markant forkæmper for homoseksuelles rettigheder i det overvejende katolske land.

Litauen har givet asyl til hundredvis af medlemmer af Hvideruslands opposition under den aktuelle krise i nabolandet. Blandt dem er oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaa.

/ritzau/AFP