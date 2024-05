Litauens præsident står til at få flest stemmer ved valg

Litauens præsident, Gitanas Nauseda, har taget den foreløbige føring ved landets præsidentvalg søndag.

Det står klart, efter at omkring 25 procent af stemmerne er optalt.

Foreløbigt ser lige over 49 procent af stemmerne ud til at gå til 59-årige Nauseda.

I alt er der et felt på otte kandidater.

Kampen om at få næstflest stemmer står foreløbigt mellem tre kandidater, herunder premierminister Ingrida Simonyte. De tre kandidater står hver især til at få lige over 12 procent af stemmesedlerne hver.

Hvis ingen af kandidaterne vinder mere end halvdelen af stemmerne, vil der blive afholdt et omvalg den 26. maj.

Gitanas Nauseda har søndag erklæret valgsejr. Men det er altså muligt, at han skal ud i et omvalg, før han kan erklære en eventuel endelig sejr.

Han har til flere journalister udtalt, at han lover at fortsætte sit pres på landets vestlige allierede for at øge den militære støtte til Ukraine.

- Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har allerede sagt det hele. De har ikke brug for vores erklæringer om god vilje.

- De er til ingen nytte i en kamp - de har brug for luftforsvar. Indtil de har luftforsvar, vil Ukraine forblive sårbart, sagde han.

Rusland indledte sin invasion af Ukraine i februar 2022, og siden har de to lande været i krig med hinanden.

På tværs af Litauen er vælgerne bekymrede for, at de tidligere sovjetrepublikker, der udgør Baltikum, men som nu er medlemmer af Natos militæralliance og EU, kan blive mål for russisk aggression i fremtiden.

Lidt over halvdelen af befolkningen mener, at et russisk angreb er muligt eller endda meget sandsynligt, har en meningsmåling vist.

Ud over Litauen består Baltikum af Estland og Letland.

Litauens præsident vælges for fem år ad gangen og kan højst vælges til at besidde embedet i to perioder i træk.

Præsidenten spiller en vis rolle, når der gælder udenrigspolitikken.

Vedkommende kan også - efter godkendelse fra parlamentet - udnævne premierministeren.

/ritzau/Reuters