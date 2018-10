Michael brager ind i Florida med 250 kilometer i timen

Den livsfarlige orkan Michael menes at være den kraftigste, der nogensinde er målt i det nordvestlige Florida.

Den voldsomme orkan Michael er gået i land ved Mexico Beach i den amerikanske delstat Florida.

Det meddeler Det Nationale Orkancenter i USA onsdag aften dansk tid.

Michael er taget til i styrke på sin vej mod fastlandet. Der er målt vindstød på op imod 250 kilometer i timen. Det gør Michael til en kategori 4-orkan - blot et lille pust fra at være den kraftigste i klassen, nemlig en kategori 5.

Siden man begyndte at måle i 1851, er der aldrig blevet registreret en så voldsom storm i området i det nordvestlige Florida.

Foruden voldsomme vindstød bringer Michael stormflod og kraftig nedbør med sig.

Ifølge Det Nationale Orkancenter vil orkanen kunne højne vandstanden med op til 4,3 meter.

Hundredtusindvis af mennesker er blevet evakueret fra området. Men nogle har trodset myndighedernes anbefalinger og er blevet hjemme.

Tidligere på onsdagen måtte Florida-guvernør Rick Scott erklære, at det var for sent at forlade området, da uvejret allerede på dette tidspunkt var for farligt at bevæge sig ud i.

Træer bliver revet op med rode, mens dele bliver revet af bygninger. Onsdag aften er over 40.000 huse og forretninger uden strøm.

- Gud, hvor er det uhyggeligt. Jeg havde slet ikke regnet med det her, fortæller 63-årige Bill Manning, der opholder sig på et hotel i byen Panama City, hvor orkanen raserer.

- Panama City, jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage af dig bagefter, siger han til Reuters.

Der er erklæret undtagelsestilstand i hele Florida som følge af uvejret.

