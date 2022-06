Liz Cheney var i Republikanernes inderkreds, men så gik hun imod Donald Trump

Det republikanske kongresmedlem Liz Cheney var i gang med at gøre lynkarriere i det konservative parti, inden hun tog afstand fra Donald Trumps påstande om valgsvindel. Hun er hovedperson i aktuelle høringer om stormløbet på Kongressen i 2021

Liz Cheney blev kaldt en carpetbagger, da hun første gang stillede op til en plads i Kongressen som republikansk repræsentant for delstaten Wyoming. Carpetbagger er et amerikansk slangord, man bruger om folk, der migrerer til et område af ren og skær opportunisme.

Liz Cheneys problem var, at hun stort set aldrig havde boet i Wyoming, der er den mindst folkerige, men mest republikanske delstat i USA. Hun var derimod formet af en privilegeret barndom i Washington D.C.-forstæder, hvor hendes far Dick Cheney gjorde karriere i politik og senere blev vicepræsident i George W. Bushs regering.