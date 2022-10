Liz Truss er allerede mere upopulær end sin forgænger

Den nye britiske premierminister, Liz Truss, er allerede mere upopulær end både sin forgænger Boris Johnson og Jeremy Corbyn - den udskældte tidligere leder af arbejderpartiet Labour.

Det viser en meningsmåling fra YouGov onsdag, hvor det konservative parti afslutter en partikongres i Birmingham. Det skriver nyhedsbureauet PA medier.

Kun 14 procent af de britiske vælgere siger, at de har et favorabelt indtryk af Truss. Ved en måling den 21. og 22. september sagde 26 procent, at de havde et godt indtryk af Truss.

Næsten tre fjerdedele af vælgerne - 73 procent - ser i dag Truss i et ikke favorabelt lys. 55 procent siger, at de ser hende i et "meget ugunstigt lys".

Artiklen fortsætter under annoncen

1751 vælgere deltog i YouGov-målingen, der er lavet ved åbningen af de konservatives partikongres i Birmingham søndag. Kongressen slutter onsdag aften.

En del konservative, der ikke er enige med Truss i hendes økonomiske politik, har ifølge BBC givet udtryk for, at hun allerede kan være tæt på at måtte gå af.

Truss blev indsat som premierminister 6. september.

En tidligere minister, Grant Shapps, som blev fyret, da hun dannede sin nye regering, sagde onsdag, at de næste ti dage, og den tale, som Truss holdt på partikongressen onsdag, vil være afgørende for hende.

I talen var der ikke nye overraskende udmeldinger, og der er tegn på, at den ellers loyale konservative presse vender sig mod Truss.

- Lederkommentarerne tegner et dystert billede af premierministerens situation, men nogle mener, at hun stadig kan nå at vende udviklingen.

I The Times skriver Danny Finkelstein, som har været rådgiver for en række konservative regeringer, at de fleste i dag venter, at de konservative vil lide et stort nederlag ved det næste parlamentsvalg. Det skal senest finde sted i januar 2025.

The Daily Telegraph skriver i en kommentar om partikongressen, at de konservative synes at have kastet håndklædet i ringen, og at partiets nye start ikke er blevet til noget.

I Daily Mail skriver klummeskriver Sarah Vine, at det ikke lykkedes for Truss at fremstå tilstrækkelig stærk, og at hun har begået fejl ved at degradere vigtige og ledende politikere - blandt andre sin eksmand Michael Gove.

/ritzau/Reuters