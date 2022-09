Liz Truss er valgt til ny britisk leder

Liz Truss er valgt til ny konservativ partileder og bliver dermed Storbritanniens næste premierminister. Det viser resultatet af afstemningen i det Konservative Parti.

Truss, der er udenrigsminister, fik godt 57,4 procent af stemmerne, mens hendes rival, Rishi Sunak, fik 42,6 procent. Der blev afgivet 141.725 gyldige stemmer ved urafstemningen.

Truss siger i en takketale efter at være blevet erklæret vinder af afstemningen i et konferencecenter i regeringsområdet Westminster, at hun vil levere alt, hvad partiet lovede i 2019.

Hun takker samtidig "min ven Boris Johnson "og fremhæver den afgående premierminister for en "storslået indsats" som regeringsleder.

Truss har gjort det klart, at hun øjeblikkeligt tager fat på den britiske energikrise og vil handle i forhold til briternes elregninger og energiforsyning.

Britiske husstande oplever i gennemsnit, at deres el- og gasregning er steget med helt op mod 80 procent. Derfor har mange briter opfordret landets regering til at gennemføre tiltag for at hjælpe befolkningen.

/ritzau/Reuters