Liz Truss har fejet grundigt ud efter Boris Johnson. Hun satser på sine egne støtter

Liz Truss fik sin ilddåb som ny britisk premierminister onsdag middag. Her stod hun overfor sin modpart, oppositionsleder Keir Starmer fra Labour, i den ugentlige spørgetime til premierministeren. Han gjorde det klart, at der ikke er hvedebrødsdage for Liz Truss, og hun blev grillet om, hvad hun vil gøre ved krisen udløst af de stigende energipriser.

Men det er ikke oppositionen, der er den største hovedpine for Liz Truss. Ganske vist har De Konservative et absolut flertal i Westminster Palace, som huser det britiske parlament. Men det åbne spørgsmål er, hvor stor støtten er blandt hendes egne partifæller.