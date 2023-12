Liz Truss siger tak for hjælpen med pladser i Overhuset

Liz Truss har sendt en særlig nytårsgave til 11 af sine tidligere medarbejdere og politisk allierede.

Hun var godt nok kun britisk premierminister i 49 dage i 2022, men som andre eks-premierministre har hun ret til at udpege en række personer som livslange medlemmer af Overhuset, det ene af de to kamre i Storbritanniens parlament.

Desuden kan hun tildele ordener.

BBC skriver, at hun har udpeget tre personer til Overhuset.

Det er Ruth Porter, Truss' tidligere vicestabschef, samt Mathew Elliott og Jon Moynihan.

De var begge ledende personer i EU-modstandernes kampagne Vote Leave op til folkeafstemningen om medlemskab af EU i 2016.

- Jeg er glad for, at disse mestre inden for konservative mærkesager som frihed, lille regering og et stolt og suverænt Storbritannien endelig bliver hædret, siger Truss i en erklæring.

De otte personer, der hædres med ordener og må tituleres "Sir" eller "Dame", er blandt andet tidligere rådgivere og parlamentsmedlemmer, der støttede hende i kampagnen for at blive konservativ partileder.

Selv om Liz Truss blot udnytter sin ret, er udnævnelserne mødt med kritik.

Hendes korte embedsperiode skyldes, at hun på få dage kastede Storbritannien ud i en kæmpe krise med en økonomisk plan om skattelettelser på 45 milliarder pund.

Det førte til uro på finansmarkederne. Pundet raslede ned, og renten steg.

Den politiske storm tvang Truss til at overlade sit embede til den nuværende premierminister, Rishi Sunak.

- Truss uddeler gode ben efter at have sprængt et hul i de offentlige finanser og efterladt familier med galopperende boligudgifter. Hele det her system med ordener vanrøgtes, siger Daisy Cooper, næstformand hos De Liberale Demokrater, ifølge BBC.

- Ordener bør gives til personer, der har tjent offentligheden, og ikke gives som belønning for konservativt svigt, siger Jonathan Ashworth, en af lederne i partiet Labour.

Truss' liste er godkendt af premierministerens kontor.

Den blev offentliggjort fredag sammen med den årlige liste over personer, der får ordener. Dem er der 1200 af.

Regeringskontoret siger, at det er tilfældigt, at listerne blev udsendt samtidig.

