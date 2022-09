Liz Truss takker ja til invitation fra Zelenskyj

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er den første leder af et andet land, som Storbritanniens nyudnævnte premierminister, Liz Truss, har haft en telefonsamtale med som premierminister.

Det skriver Zelenskyj på Twitter tirsdag aften.

Under opkaldet inviterede den ukrainske præsident den britiske premierminister til at besøge Ukraine snart. En invitation, som Liz Truss ifølge en udtalelse fra den britiske premierministers kontor har takket ja til.

I udtalelsen lyder det, at Truss har gentaget Storbritanniens "urokkelige støtte til Ukraines frihed og demokrati" i samtalen med Zelenskyj.

- Premierministeren sagde, at hun glæder sig til at arbejde med præsidenten i de kommende uger og måneder og var begejstret over at sige ja til at besøge præsident Zelenskyj i Ukraine, står der i udtalelsen.

Volodymyr Zelenskyj skriver på Twitter, at han i telefonsamtalen takkede det britiske folk for den store forsvarsmæssige og økonomiske støtte til Ukraine under den russiske invasion.

- Vi diskuterede britisk deltagelse i Ukraines bedring. Koordinerede yderligere pres på Rusland.

- Målet er at stoppe aggressionen og stille gerningsmændene til ansvar, skriver Zelenskyj på Twitter.

Storbritannien er et af de lande, der har hjulpet Ukraine mest siden krigens begyndelse.

Landet har sendt tæt på 7000 panserværnsvåben, hundredvis af missiler og bevæbnede kampvogne til Ukraine.

Storbritannien hjælper desuden med at træne ukrainske soldater.

Tirsdag aften har Liz Truss desuden talt med den amerikanske præsident, Joe Biden.

I en udtalelse siger Truss, at hun glæder sig til at samarbejde med Biden om at "tackle delte udfordringer, især de ekstreme økonomiske udfordringer, der er kommet på grund af Putins krig".

Tirsdag overtog Liz Truss posten som Storbritanniens premierminister efter Boris Johnsons afgang.

Dagen inden vandt hun en afstemning i Storbritanniens konservative parti om at blive formand for partiet.

/ritzau/Reuters