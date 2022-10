Liz Truss trækker sig som premierminister i Storbritannien

Liz Truss trækker sig som premierminister og partiformand i Storbritannien. Det oplyser hun i en kort udtalelse foran Downing Street 10 i London torsdag.

I sin udtalelse forklarede Liz Truss, der tiltrådte 6. september i år, at hun ikke følte, at hun kunne levere på det mandat, som hendes partikolleger havde givet hende. Derfor trækker hun sig.

I sin korte tid på premierministerposten nåede Liz Truss at overvære Storbritannien få en ny monark, efter at dronning Elizabeth døde.

Samtidig nåede Liz Truss at fremlægge en stor pakke med skattelettelser, der blandt andet skulle finansieres ved at låne penge.

Det fik de finansielle markeder til at sende renten på britiske statsobligationer i vejret, og Liz Truss måtte opgive sine skattelettelser. Det kostede også hendes finansminister, Kwasi Kwarteng, jobbet.

I sin korte udtalelse torsdag oplyste hun, at den næste formand for Det Konservative Parti i Storbritannien skal findes inden for en uges tid.

Med posten som formand for Det Konservative Parti følger også posten som premierminister.

Liz Truss vil fortsætte som regeringsleder, indtil en afløser er fundet, siger hun.

Oppositionspartierne Labour og Liberaldemokraterne har krævet, at der afholdes et valg for at lade vælgerne sammensætte Underhuset på ny.

- Den britiske befolkning fortjener at have noget at skulle have sagt om landets fremtid, siger Labours leder, Keir Starmer, ifølge Sky News.

- De skal have chancen for at se på De Konservatives kaos og Labours planer for at løse det her rod, skabe vækst for det arbejdende folk og genopbygge landet til en mere fair og grønnere fremtid.

Samtidig er jagten gået ind på, hvilke konservative toppolitikere der kan være i spil til formandsposten og dermed også som premierminister.

Ifølge Sky News vil den nye finansminister, Jeremy Hunt, ikke stille op til formandsposten.

Blandt bookmakerne er nogle af favoritterne den tidligere finansminister Rishi Sunak, forsvarsminister Ben Wallace, tidligere forsvarsminister Penny Mordaunt og tidligere premierminister Boris Johnson.

/ritzau/