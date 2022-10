Truss undskylder for de fejl, der er blevet begået, og fastslår, at hun fortsætter som premierminister.

Liz Truss undskylder for at være gået for vidt med skatteplan

Den britiske premierminister, Liz Truss, undskylder mandag aften for at være "gået for vidt og for hurtigt frem" med sine reformer. Samtidig slår hun fast, at hun fortsætter på posten som leder.

Det siger hun til BBC.

- Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem, siger hun.

I samme ombæring siger hun dog, at hun for landets skyld er forpligtet til at levere resultater. Det sker, da hun bliver spurgt om, hvem der egentlig har kontrol over regeringens politik.

Tidligere mandag oplyste den nyudnævnte finansminister Jeremy Hunt, at den britiske regering skrotter næsten alle forslag om skattelettelser, der blev fremlagt i september.

Hunt forklarede i Underhuset, hvorfor det er nødvendigt at lave om på stort set alle de planer, der gjorde hans chef til regeringschef efter Boris Johnson.

Jeremy Hunt fortalte blandt andet, at det er nødvendigt for at afværge et nyt kaos på de finansielle markeder.

Imens sad den pressede premierminister bag sin nye finansminister og var tavs.

Den overraskende udmelding fra Hunt, der fredag overtog jobbet som finansminister, efter at Truss fyrede Kwasi Kwarteng, efterlader Truss' position i en usikker tilstand.

Meldingen fik da også det konservative parlamentsmedlem Roger Gale til at konkludere, at Hunt nu er "de facto premierminister".

I Underhuset fastslog Hunt, at ingen regering kan kontrollere markederne. Han understregede dog, at det nye tiltag vil sikre de offentlige finanser og hjælpe med at sikre vækst.

- Premierministeren og jeg blev i går enige om at skrotte næsten alle de skatteforanstaltninger, der blev annonceret i vækstplanen for tre uger siden, sagde Hunt mandag.

Han meddelte samtidig, at der vil blive nedsat et råd af økonomiske rådgivere bestående af fire eksperter uden for regeringen.

Liz Truss siger til BBC, at hun fortsat tror på "en økonomi med høj vækst og lav skat", men at økonomisk stabilitet er hendes prioritet som premierminister.

Da Liz Truss i starten af september blev ny premierminister efter Boris Johnson, lagde hun og hendes daværende finansminister, Kwasi Kwarteng, hurtigt et såkaldt minibudget frem med en række skattelettelser.

Pengene skulle findes ved, at den britisk stat skulle optage lån.

De ufinansierede skattelettelser blev dog mødt med et rædselsskrig på de finansielle markeder, og renten på de britiske statsobligationer bankede i vejret.

