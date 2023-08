Lizzo svarer tilbage: Ville aldrig kritisere nogen for deres vægt

Popsangeren Lizzo afviser torsdag anklager om at have skabt et dårligt arbejdsmiljø for sine dansere.

Anklagerne er utrolige og uhyrlige, skriver den amerikanske stjerne på Instagram.

- Jeg ved, at jeg ikke er den skurk, som folk og medierne har portrætteret mig som i de seneste dage. Jeg er meget åben i min seksualitet og måde at udtrykke mig selv på, men jeg kan ikke acceptere eller tillade, at folk bruger den åbenhed til at få mig til at se ud som noget, jeg ikke er, skriver Lizzo blandt andet.

Hun er blevet sagsøgt af tre af sine tidligere dansere for at skabe et dårligt arbejdsmiljø.

Artiklen fortsætter under annoncen

De beskylder hende blandt andet for at udskamme og diskriminere på grund af køn, race, vægt og religion.

Det kan sangeren ikke selv genkende.

- Jeg ved, hvordan det føles at blive udskammet for sin vægt på daglig basis, og jeg ville absolut aldrig kritisere eller afskedige en medarbejder på grund af deres vægt, skriver Lizzo.

/ritzau/