Løbsk rumraket vender tilbage til Jorden i weekenden

Kæmpe kinesisk raket, der er ude af kontrol, er på vej tilbage til Jorden. Det vides ikke, hvor den vil ramme.

En 30 meter lang og 18 ton tung kinesisk rumraket, der er ude af kontrol, ventes at komme ind i Jordens atmosfære i løbet af weekenden.

Det amerikanske forsvarsministerium sjusser sig frem til, at det sker omkring midnat dansk tid - plus/minus ni timer.

De kinesiske myndigheder siger, at det meste af raketten ventes at brænde op i atmosfæren.

For et år siden ramte dele af en lignende raket landsbyer i Elfenbenskysten.

Det vides endnu ikke, hvor resterne af raketten i givet fald vil ramme.

Det ventes dog ikke, at dele af den kan ramme Danmark, da dens bane ikke er over Danmark.

Mike Howard, talsmand for USA's forsvarsministerium, siger, at USA følger raketten.

- Men det præcise sted, hvor den vil vende tilbage, kan ikke fastslås, før nogle timer før det sker.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at det er hoveddelen af raketten, der oprindeligt vejede 21 ton, som er på vej tilbage. Den vejer 18 ton og tumler ukontrollabelt rundt i et kredsløb, der bliver stadig lavere.

Kinas myndigheder maner til ro.

- Sandsynligheden for, at den gør nogen skade på Jorden, er ekstremt lille, sagde en talsmand for Kinas udenrigsministerium fredag.

Hvis nogle dele overlever mødet med atmosfæren, vil de efter al sandsynlighed ramme havet, da omkring 70 procent af Jordens overflade er hav.

Store dele af landområderne er ubeboede områder.

Men i maj i fjor blev to landsbyer i Elfenbenskysten alligevel ramt af store metalstykker fra en tilsvarende raket. Ingen mennesker kom til skade.

Det vides ikke, om det er en fejl, der er skyld i, at raketten er ude af kontrol, eller om kineserne har konstrueret den sådan ud fra den antagelse, at den skal brænde op i atmosfæren.

Kina er begyndt at bygge sin egen permanente rumstation i kredsløb om Jorden.

Opsendelsen den 29. april var den første af en serie af 11 planlagte opsendelser med moduler til rumstationen, som skal være færdig i 2022.

