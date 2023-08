Loch Ness-uhyrets hjemsted er ramt af klimaforandringer

Loch Ness-søen i Skotland, der særligt er kendt for det mytiske Loch Ness-uhyre, er påvirket af de globale klimaforandringer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En meget tør start på 2023 betyder blandt andet, at vandstanden i søen er på sit laveste niveau siden begyndelsen af 1990'erne.

Ved et vandkraftværk langs ferskvandssøens østlige kyst er vandstanden blevet målt til at være lidt over en meter - helt præcist 109 centimeter.

- Det har været på det niveau i flere måneder nu, siger 84-årige Gordon Magnus, der er vokset op ved den kendte sø.

- Vi er vant til regn, men vi er ikke vant til så lange tørkeperioder, siger han.

Også flere andre søer i det skotske højland er påvirket af klimaforandringer. Det siger Nathan Critchlow, der står i spidsen for vand og planlægning i Skotlands miljøbeskyttelsesagentur (Sepa).

- Alle opfatter Skotland som et vådt land, men tørker bliver mere og mere hyppige på grund af klimaforandringer, siger han og tilføjer:

- Vi er vant til at have tørke relativt sjældent - cirka en gang hvert 18. år. Men når vi når til 2050, forventer vi at have lav vandstand hvert andet år.

Tørken har også påvirket Skotlands dyreliv - herunder den skotske laksebestand - samt landbruget og energiproduktionen.

- Vand er ved at blive en mere sjælden vare også i denne del af verden, sagde laksefisker Brian Shaw, da AFP besøgte ham i sidste måned.

- Alle prøver at få fat i vand til deres eget behov, siger han.

Ifølge et klimaudvalg, som den britiske regering har oprettet, har Skotland registreret alle sine ti varmeste år nogensinde fra 1997 og frem.

Loch Ness-søen er ifølge en mange år gammel myte hjemsted for Loch Ness-uhyret, der også har også tilnavnet Nessie.

Uhyret beskrives typisk som en slags blanding af en søslange og en dinosaur med en lang hals, en lang hale og et lille hoved.

