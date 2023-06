Løkke: Barren for EU-medlemskab skal ikke sænkes for Ukraine

Man gør ikke Ukraine nogen tjeneste, hvis man slækker på kravene for EU-medlemskab, så det krigsramte land kan komme hurtigere ind i unionen.

Sådan siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) på vejen ind til et møde i Luxembourg tirsdag.

Her skal han sammen med sine europæiske kolleger forberede et kommende EU-topmøde, hvor blandt andet udvidelsen af EU med flere lande vil blive diskuteret.

- Af geopolitiske grunde vil det være rigtigt godt at få EU udvidet med lande mod øst. Hvis ikke der er et klart europæisk perspektiv for de her lande, bliver de en del af Ruslands interessesfære.

- Men historien viser også, at det er nemmere at lave reformer, når man er på vej ind, end når man først er kommet ind. Vi gør både os selv og de her lande en bjørnetjeneste, hvis vi filer på vilkårene, siger Lars Løkke.

Landene mod øst tæller også Moldova og Georgien, som ønsker at blive en del af EU. Mest opmærksomhed er der dog på Ukraine.

Landet har gentagne gange understreget et ønske om at begynde optagelsesforhandlinger i 2023.

Det bakker blandt andet de baltiske lande op om. Det er på trods af, at Ukraine fortsat mangler at gennemføre vigtige reformer.

I en nylig evaluering vurderer EU-Kommissionen, at Ukraine lever op til to af de syv krav, som kommissionen har stillet.

I oktober vil kommissionen komme med en mere formel vurdering. Derefter vil landene skulle give grønt lys til at sætte optagelsesforhandlinger i gang.

SPØRGSMÅL: Hvor realistisk er det, at Ukraine lever op til de syv anbefalinger inden efteråret?

- Jeg synes, man må give Ukraine, at selv om det er et land i krig, bliver der faktisk lavet en masse lovgivning. Man kan også se i den mundtlige opdatering, at der gøres fremskridt. Men de er ikke i mål. Derfor skal både de og vi lægge os i selen for, at de kommer det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det er blandt andet inden for bekæmpelse af korruption og hvidvask, at Ukraine mangler at lave reformer, fremgår det af kommissionens mundtlige beretning.

Også når det handler om beskyttelse af minoriteter og at mindske oligarkers indflydelse, er der behov for reformer.

