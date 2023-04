Løkke: Danmark bliver mere sikker med Finland i Nato

Det er ikke kun Finland og Nato, som bliver mere sikker, ved at Finland tirsdag bliver det 31. medlem af Nato. Det gør Danmark også.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Hans udtalelse kommer på vej ind til mødet for Nato-landenes udenrigsministre i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.

Her ventes Finland for første gang at deltage som fuldgyldigt medlem.

- Nato er en forsvarsalliance. Og Finland er en stærk forsvarsnation. Det har de være nødt til at være, fordi de stod der i egen ret. Det samme gælder i øvrigt Sverige. Når de to lande træder ind, bliver Nato og dermed også dansk sikkerhed stærkere, siger Lars Løkke Rasmussen.

Finlands tiltrædelse bliver markeret tirsdag eftermiddag med den første hejsning af det finske flag foran den enorme Nato-bygning.

Det sker den 4. april, som samtidig af Natos fødselsdag.

Tirsdag er det 74 år siden, at forsvarsalliancen omkring den nordlige del af Atlanterhavet blev dannet.

Men også tirsdag vil Østersøen være i fokus. For Finlands tiltrædelse ventes snart at blive fulgt af Sveriges optagelse i Nato.

Dermed vil alle lande rundt om Østersøen - med undtagelse af Rusland - være med i Nato.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har varslet, at Finlands medlemskab i Nato vil betyde øget russisk militær tilstedeværelse i nord.

Løkke afviser dog, at Finlands Nato-medlemskab kan føre til stigende uro i Østersøregionen.

- Det er Putin selv, der har fremkaldt denne forstærkelse af forsvarsalliancen. Og Nato er en forsvarsalliance. Det er ikke en angrebspagt. Og det styrker vores allesammens sikkerhed, at alliancen udvides, siger Lars Løkke Rasmussen.

