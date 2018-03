Løkke er kun en lille smule glad for at USA venter med told

Selv om EU foreløbig bliver undtaget fra amerikansk metaltold, er USA's skridt trist, mener statsministeren.

Verden har brug for mere samhandel og mere samarbejde.

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der kun erklærer sig "en lille smule glad" for, at USA foreløbig undtager EU og seks lande fra den nye told på stål og aluminium. Tolden er trådt i kraft fredag morgen.

- Det er jo kun en pause. For som man må forstå den amerikanske præsident, så vil han 1. maj tage stilling til, om de her lande og EU fortsat skal være undtaget, siger Løkke fredag ved afslutningen af to dages EU-topmøde i Bruxelles.

Umiddelbart inden topmødet åbnede torsdag, var EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, i Washington for at forsøge at forhandle EU fri af tolden.

Mens topmødet stod på, kom så meddelelsen fra Washington om, at EU og seks lande har en god måned til at prøve at forhandle sig til en permanent undtagelse. Indtil da er tolden sat på pause for dem.

De betingelser har EU-lederne valgt at acceptere. Men i den fælles erklæring fra topmødet bakker de op om det internationale handelssystem under WTO. Og de forbeholder sig stadig ret til at svare igen over for USA.

Statsministeren forholder sig til den amerikanske told på globalt plan. Ifølge ham handler det ikke kun om Danmark og EU.

- Der er grund til at beklage det amerikanske skridt. Det er trist - også selv om det i første omgang ikke rammer EU direkte, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han nævner, at Danmark på grund af sin store shippingindustri også kan blive påvirket, hvis øget told får andre lande til at handle mindre og transportere mindre.

- Går den internationale handel en smule i stå, så påvirker det det blå Danmark. Så der er ingen grund til at være meget glad, siger statsministeren.

Han afviser, at EU nu går ind i den næste måneds forhandlinger med præsident Donald Trumps administration "med en pistol for tindingen". Og målet for ham er egentlig stadig, at EU og USA skal handle mere med hinanden.

- Men der er et ønske fra den amerikanske administration om, at vi får nogle drøftelser. Og det går vi selvfølgelig ind i.

- Så hvis præsident Trump har ønsker til, at der skal være nogle andre tariffer - det er jo blandt andet biler, han går meget op i - så er det jo en diskussion, man godt kan tage.

Statsministeren noterer sig dog, at den amerikanske deadline 1. maj er "meget snart".

/ritzau/