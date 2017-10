Løkke: EU skal foreslå måde at skære i Tyrkiet-støtte

Der er ikke nogen, der betragter Tyrkiet i EU som realistisk, siger Løkke ved ankomst til topmøde.

EU's medlemslande er blevet enige om at udforske mulighederne for at skære i optagelsesstøtten til Tyrkiet og gøre den mere fokuseret.

Det fortæller Lars Løkke Rasmussen (V), da han ankommer til EU-topmøde i Bruxelles, efter at EU-forhandlinger med Tyrkiet blev diskuteret blandt landene torsdag.

- Det her perspektiv om, at Tyrkiet bliver medlem af EU, det tror jeg ikke, at der er nogen, der betragter som realistisk, siger han.

- Det var tydeligt for mig, at den helt generelle opfattelse er, at vi selvfølgelig skal bevare en relation til Tyrkiet, det siger sig selv. Men vi skal også finde hinanden i rammen for det.

I forbindelse med en præoptagelsesfond for Tyrkiet er der udbetalt omkring tre milliarder euro (omkring 22 milliarder kroner). Og der er lovet yderligere tre milliarder.

Særligt den tyske kansler, Angela Merkel, har presset på for en EU-reaktion som svar på det, hun betegner som "uacceptabel" tyrkisk adfærd, når det kommer til menneskerettigheder.

EU-landene beder nu kommissionen om at komme med et udspil til, hvordan der kan skæres i den støtte.

Men også hvordan den kan blive mere fokuseret på det tyrkiske civilsamfund og arbejdet med menneskerettigheder, påpeger Lars Løkke Rasmussen.

- Og hvis der skulle være interesse for det i Tyrkiet, det kunne vi håbe, altså opbygning af god regeringsførelse, siger han.

Inden diskussionen torsdag gentog statsministeren sit synspunkt om, at EU burde stoppe optagelsesforhandlingerne med præsident Recep Tayyip Erdogan.

/ritzau/