Løkke: Italien må tage imod migranter på Mærsk-skib

Støjberg vil kontakte sin italienske kollega for løsning, efter at Mærsk-skib har samlet 113 migranter op.

Danmark forventer, at Italien vil tage imod de 113 migranter, som det danske containerskib "Alexander Mærsk" har samlet op i Middelhavet.

Sådan lyder meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag i Bruxelles ved ankomsten til et minitopmøde om migration.

- Der er et helt klart regelsæt for det her, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er sådan, at "Alexander Mærsk" på anmodning - på anmodning - fra den italienske kystvagt har taget folk om bord.

- Og derfor forestiller jeg mig heller ikke andet, end at Italien lever op til de forpligtelser, man har efter international ret, siger statsministeren.

Han har nu bedt integrationsminister Inger Støjberg (V) om at tage kontakt til sin italienske kollega, Matteo Salvini, for at finde en løsning.

Salvini har ellers lukket italienske havne for anløb af skibe, der vil landsætte migranter, som er reddet op fra Middelhavet.

- Vi kan ikke tage imod en eneste mere. Tværtimod. Vi vil af med nogle stykker, sagde han fredag til det tyske magasin Der Spiegel.

Italiens nye kurs har dog indtil nu ramt skibe, der sejler rundt med netop det formål at redde migranter i Middelhavet.

/ritzau/