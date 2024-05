Løkke ønsker sporskifte hvis Georgien skal med i EU

EU-landenes stats- og regeringsledere har sagt ja til, at EU på sigt skal udvides med flere nye lande.

Blandt kandidaterne er Georgien, der har vakt international opsigt med en lov vendt mod "udenlandsk indflydelse".

Det har sat et kedeligt spørgsmålstegn ved Georgiens vej til EU. Det erkender udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

På vej ind til et ministermøde i Bruxelles tirsdag siger Løkke:

- Vi ser med meget stor alvor på det, der er sket i Georgien. Herunder på de meget store demonstrationer, der var i forrige weekend. De var blandt de største i Georgiens historie med anslået op mod 200.000 på gaden, siger Lars Løkke Rasmussen.

De seneste måneders demonstrationer er blandt de største i landet, siden Georgien blev uafhængigt fra Sovjetunionen i 1991.

Demonstrationerne har udspring i en omstridt lov fra Georgiens regering.

Loven betyder, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som organisationer, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

Loven har fået kritik for at være inspireret af Rusland, hvor en lignende lov er blevet brugt til at slå hårdt ned på politiske modstandere.

I lyset af den tiltagende internationale kritik af den georgiske regering er tusinder gået på gaden i landet, der både mod nord og øst grænser op til Rusland.

- Demonstrationerne er i sig selv et udtryk for, at den georgiske befolkning ønsker frihed og demokrati og en europæisk fremtid. Jeg tror, målingerne viser, at det er 80 procent af den georgiske befolkning, der støtter det.

- Det støtter vi dem også i. Derfor er der også god brug for at sige fra over for den lovgivning, som parlamentet har vedtaget, og som jeg noterer mig, at præsidenten har nedlagt veto mod, siger Lars Løkke Rasmussen.

Udviklingen i Georgien er penibel for EU, fordi landet så sent som i december fik tildelt status som kandidatland til EU-medlemskab.

I lyset af den internationale kritik har Georgiens præsident, Salome Zourabichvili, nedlagt veto mod loven om udenlandsk indflydelse.

Præsidenten Zourabichvili blev i 2018 valgt med regeringspartiet Georgiens Drøms opbakning.

Efter at hun blev valgt, har hun dog brudt forbindelserne til partiet og beskyldt det for at være prorussisk og ikke tilstrækkeligt interesseret i at komme ind i EU.

Præsidentens veto kan dog ifølge nyhedsbureauet AFP tilsidesættes ved en ny afstemning i parlamentet, som er under regeringspartiets kontrol.

Løkke håber dog, at den georgiske regering vil besinde sig:

- Vi har på forskellig vis gjort det klart over for vores georgiske kolleger, hvad vi mener om det her, siger Løkke.

Han forventer, at situationen vil blive drøftet på det næste møde for EU-landenes udenrigsministre. Det holdes på mandag i Bruxelles.

/ritzau/