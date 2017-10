Løkke om brexit: May er begyndt at spille bolden

Det er ifølge statsministeren først og sidst briterne, der må gøre sig klart, hvad de vil med EU i fremtiden.

Selv om Storbritanniens forhandlinger om at forlade EU formelt er samme sted fredag eftermiddag, som de var torsdag formiddag, så er der forsigtigt positive toner fra to dages EU-topmøde i Bruxelles.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) henviser som flere af de øvrige EU-ledere til den tale, premierminister Theresa May holdt i Firenze for en måned siden.

- Det er jo først og sidst Storbritannien, der må gøre sig klart, hvad det er for en fremtidig relation, de vil have til EU. Det er der, bolden ligger.

- Vi synes, at Theresa May er begyndt at spille den. Det gjorde hun meget fint med den tale, hun holdt i Firenze. Men nu skal den tale jo flyttes ind i forhandlingslokalerne, og tingene skal konkretiseres, siger Løkke.

Embedsmænd, der sidder med centralt i forhandlingerne, hæfter sig ved, at Theresa May har været konsistent hele vejen og egentlig ikke er kommet med nye, konkrete meldinger ved denne uges topmøde.

Men det er første gang efter talen, at lederne mødes.

Og selv om de har valgt ikke at honorere Mays ønske om at tage et nyt, formelt skridt i forhandlingerne, er de enedes om at indlede forberedelsen, så de er klar til at skubbe forhandlingerne videre ved næste topmøde i december.

