Løkke opfordrer Irak til at passe på diplomater efter stormløb på ambassade

Irak skal beskytte de svenske diplomater i landet. Det er en del af landets ansvar for over for udenlandske diplomater i landet.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forud for et ministermødet i Bruxelles torsdag. Udmeldingen kommer, efter at hundredvis af demonstranter har stormet den svenske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, og sat den i brand.

- Det er jeg forfærdet over og bekymret over. Der er grund til at sende et klart signal til Irak om, at det er deres ansvar at passe på udenlandske diplomater, siger Løkke.

I forhold til den danske ambassade er der dog ikke tegn på uro, fastslår Løkke. Udenrigsministeriet opfordrer dog alle danskere i Irak til at skrive sig på danskerlisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kontakter de danskere, der står på danskerlisten i Irak. Og vi har en opfordring til, at hvis man er dansker og befinder sig i Irak, at man så henvender sig og kommer på danskerlisten.

- Fordi det her følger op på noget, vi har set i den seneste tid i kølvandet på de koranafbrændinger, der har været i Sverige, siger Lars Løkke Rasmussen.

Torsdagens demonstration blev iværksat af tilhængere af den shiamuslimske imam Muqtada Sadr, der havde opfordret til protester forud for en forventet afbrænding af en koran i Sverige.

I flere ikkeverificerede videoer på sociale medier kan man se en række demonstranter på og omkring ambassaden omkring klokken 01.00 natten til torsdag.

Hændelsen kommer, efter at en gruppe irakiske demonstranter i juni kortvarigt ind i Sveriges ambassade.

Dengang var det snesevis af demonstranter, som gik ind i bygningen og var der i omkring 15 minutter, inden de på fredelig vis forlod stedet igen, da sikkerhedsstyrker ankom til stedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Demonstranterne var vrede over, at en mand havde brændt en koran i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det svenske personale kom ikke noget til i den hændelse. En kilde har oplyst til nyhedsbureauet Reuters, at der heller kom nogen svenske diplomater til skade i torsdagens stormløb.

Lars Løkke Rasmussen fordømmer koranafbrændingerne. Dansk-svenske Rasmus Paludan fra det indvandringskritiske parti Stram Kurs brændte i januar en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Også i juni blev en koran brændt af i Sverige.

- Vi har også set det i Danmark tidligere. Og det er i sig selv jo også forfærdeligt. Det er noget, vi fordømmer, fordi det ikke tjener noget godt formål, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sveriges regering har fordømt afbrændingen af koraner som "islamofobisk". Men regeringen siger i samme åndedrag, at Sverige har en "grundlovssikret ret til forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og demonstration".

/ritzau/