Løkke ser Vestager som bedste liberale kandidat til EU-toppost

Trods bred støtte mener statsministeren, at det er for tidligt at vurdere Vestagers chancer for magtfuld post.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at der er "ingen tvivl om", at Margrethe Vestager er det "stærkeste bud" blandt liberale kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen.

Det siger han ved sin ankomst til et EU-topmøde om topposter efter weekendens europaparlamentsvalg.

Og selv om en dansk person på den magtfulde EU-post som kommissionsformand ikke ville give særlige fordele til Danmark, mener Løkke, at det ville være godt for landet.

- Det er da klart, at det er en stolthed for et land, hvis vi i vores egen midte har folk, der ryger til tops i internationale organisationer.

- Og så er det selvfølgelig noget i det helt daglige arbejde, behind the scenes i administrative processer, hvor det kan være rigtig, rigtig godt at have en dør ind, siger statsministeren.

Før topmødet tirsdag aften har flere liberale statsledere udtalt støtte til Margrethe Vestagers kandidatur. Blandt andet har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, nævnt hende som en af sine foretrukne kandidater.

Løkke vil dog ikke vurdere den danske konkurrencekommissærs chancer.

- Det er ikke mig, der skal vurdere det, og jeg tror man skal passe på med at vurdere sådan noget alt for tidligt, siger han.

Videre tror statsministeren, at man er for tidligt i processen til, at der vil blive "nævnt navne" på aftenens uformelle møde.

Han håber, at man snarere vil diskutere det omstridte spidskandidatsystem, hvor EU-Parlamentets politiske grupper opstiller kandidater til posten som kommissionsformand.

- Vi skal holde traktatens ånd og bogstav. Og det er ikke, at parlamentet både skal nominere og godkende, siger Løkke.

Og statsministeren er ikke alene om sin kritik af spidskandidatsystemet. Blandt andre er Frankrigs Macron imod. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, støtter imidlertid systemet.

I Lissabon-traktaten hedder det, at stats- og regeringscheferne skal nominere en formandskandidat "under hensyntagen" til EP-valget. Den nominerede skal så godkendes af et flertal i EU-Parlamentet.

EU-grupperne opstillede spidskandidater for første gang ved valget i 2014 og fik presset igennem, at nomineringen gik til Jean-Claude Juncker, som var EPP-gruppens - den største i parlamentet - spidskandidat.

